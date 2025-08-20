Мобильный интернет ускорили в парке Зарядье

Чтобы посетителям стала доступна скорость свыше 580 Мбит/с, специалисты обновили телеком-оборудование, добавив в него высокочастотный диапазон LTE-2600. Кроме того, оно поддерживает технологии TDD (Time‑Division Duplex), при которой передача и приём данных происходят по одной частоте, но в разное время, и VoLTE, позволяющую одновременно звонить и использовать мобильный интернет.

«Мы продолжаем обновлять оборудование на базовых станциях по всему московскому региону, чтобы скорость интернета оставалась высокой вне зависимости от нагрузки на сеть», — отметил директор московского отделения МегаФона Виктор Югай.

Парк «Зарядье» с момента открытия в 2017 году стал одним из самых посещаемых в столице. Там бывают не только москвичи, но и туристы — в частности, больше всего гостей в 2025 году было из Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода и других городов. С начала года абоненты использовали в парке более 300 терабайт данных.