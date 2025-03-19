Мобильный интернет ускорили в окрестностях Коломны

МегаФон ускорил мобильный интернет в городском округе Коломна. Теперь более 57 тысяч жителей окрестных сел и деревень смогут пользоваться стабильной связью на скорости до 80 Мбит/с.

Для этого специалисты оператора модернизировали базовые станции в малых населенных пунктах и вдоль проселочных дорог. Теперь оборудование поддерживает технологию MIMO 2×2, позволяющую передавать данные сразу по двум каналам, что повышает пропускную способность сети. Кроме того, в черте населенных пунктов оно может работать сразу в нескольких частотных диапазонах, что позволяет увеличить скорость передачи данных.

«Мы стремимся ликвидировать цифровое неравенство, обеспечивая сельских жителей мобильным интернетом на уровне крупных городов», — отметил директор телеком-оператора по Москве и Московской области Виктор Югай.

По его словам, объем трафика в округе за год вырос на 28%, и качественная связь для местных жителей стала не просто удобством, а жизненной необходимостью.