Мобильный интернет ускорили в Можайском округе

Мобильный интернет ускорили в поселках Колычево и Гидроузел, деревнях Сергово и Новый Путь, а также СНТ «Химик» и «Ворсобино» Можайского округа. Теперь жители и дачники смогут смотреть фильмы, работать онлайн, слушать музыку и общаться в мессенджерах на средней скорости до 100 мегабит в секунду.

Инженеры МегаФона модернизировали действующее телеком-оборудование и построили новые базовые станции. В частности, новое оборудование поддерживает многопоточную передачу данных MIMO 2×2 и технологию VoLTE. Это позволяет быстро передавать большие объемы данных и звонить с более высоким качеством звука.

«Это особенно важно для округа в условиях высокой сезонной нагрузки во время грядущих новогодних праздников», — отметил директор по реализации проектов инфраструктуры МегаФона в Московском регионе Тимур Фахрутдинов.

Связь доступна не только в жилых зонах, но и вдоль дорог, соединяющих Можайск с соседними округами, а также с Калужской и Смоленской областями.