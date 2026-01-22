Мобильный интернет ускорили в Егорьевске и его окрестностях

Мобильный интернет ускорили в Егорьевске, окрестных поселках и деревнях. Теперь более 110 тысяч местных жителей смогут пользоваться мобильным интернетом и голосовой связью на средней скорости 100 мегабит в секунду.

Обновления коснулись также исторического промышленного комплекса Хлудовской мануфактуры, чьи фасады из красного кирпича, закупленное в Англии оборудование и дымящие трубы еще в XIX веке позволили называть Егорьевск «русским Манчестером».

Для улучшения связи инженеры задействовали высоко- и среднечастотные диапазоны, а также технологию MIMO, позволяющую одновременно передавать данные по нескольким каналам, что делает работу сети более стабильной.

«Мы продолжаем развивать инфраструктуру, чтобы высокие скорости мобильного интернета были доступны в любой точке Подмосковья, включая отдаленные от ЦКАД округа», — рассказал директор по реализации проектов инфраструктуры МегаФона в Московском регионе Тимур Фахрутдинов.