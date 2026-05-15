Мобильный интернет ускорили в 12 округах Подмосковья

Мобильный интернет разогнали до средней скорости 100 Мбит/с в 12 округах Московской области. Здесь построили новые базовые станции и модернизировали имеющиеся, сообщают представители «МегаФона».

Телеком-оборудование установили не только в городах и поселках, но также в деревнях и садоводческих некоммерческих товариществах — в местах с растущим с приходом лета трафиком. На действующих площадках добавили диапазоны LTE.

Инженеры оператора расширили покрытие рядом с жилыми локациями, вблизи социально значимых объектов — у больниц и поликлиник, администраций, в парках, общественных пространствах и других точках притяжения жителей.

Базовые станции поддерживают технологию VoLTE, что позволяет одновременно разговаривать по телефону и пользоваться мобильным интернетом без потери качества. А технология MIMO 2×2 обеспечивает передачу данных одновременно по двум каналам, что увеличивает пропускную способность сети в часы пик.

Стабильный сигнал позволит абонентам с большим комфортом пользоваться привычными цифровыми сервисами, а также работать и учиться удаленно. Особенно это актуально в теплое время года, когда многие жители столицы уезжают в Подмосковье.

«Нам важно обеспечить связью как городские центры, так и небольшие населенные пункты, чтобы абоненты в любой точке региона смогли оставаться на связи и пользоваться любимыми сервисами», — заявил директор московского отделения оператора Виктор Югай.