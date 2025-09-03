Мобильный интернет ускорили на набережных Москвы-реки

Базовые станции модернизировали вдоль пешеходных набережных Москвы-реки. Теперь жители и гости столицы смогут гулять, наслаждаясь не только пейзажами, но и мобильным интернетом на скорости до 585 мегабит в секунду.

Инженеры МегаФона внедрили на оборудовании технологию VoLTE, позволяющую совершать звонки при помощи мобильного интернета. Кроме того, обновленные базовые станции поддерживают технологию MIMO 4×4, которая обеспечивает стабильный сигнал даже при большом скоплении пользователей.

«Мы заметили, что мобильный трафик на набережных год к году вырос на 12%, поэтому продолжили развивать сеть и здесь, чтобы абоненты могли пользоваться с комфортом всеми любимыми ими сервисами», — рассказал директор московского отделения оператора Виктор Югай.

Модернизация затронула Новодевичью набережную, Фрунзенскую, Пушкинскую, Болотную, Садовническую, Павелецкую и Тараса Шевченко. Большинство из них вскоре войдут в 10-километровый прогулочный маршрут вдоль Москвы-реки.