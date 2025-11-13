Мобильный интернет стал быстрее в поселке физиков на юго-западе Москвы

В поселке физиков рядом с усадьбой Черемушки-Знаменское ускорили мобильный интернет. Теперь жители могут общаться, делиться фото и видео, слушать музыку и вести трансляции со скоростью до 100 Мбит/с, рассказали в компании «МегаФон».

Поселок для сотрудников Института теоретической и экспериментальной физики им. А. B. Алиханова (ИТЭФ) появился на территории усадьбы в начале 1950 годов. В нем жили лучшие специалисты СССР.

Позже ИТЭФ реорганизовали и включили состав НИЦ «Курчатовский институт», но он продолжил работу на территории усадьбы. Здесь проводят исследования фундаментальных свойств материи и изучают их возможности.