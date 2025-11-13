Мобильный интернет стал быстрее в поселке физиков на юго-западе Москвы
В поселке физиков рядом с усадьбой Черемушки-Знаменское ускорили мобильный интернет. Теперь жители могут общаться, делиться фото и видео, слушать музыку и вести трансляции со скоростью до 100 Мбит/с, рассказали в компании «МегаФон».
Поселок для сотрудников Института теоретической и экспериментальной физики им. А. B. Алиханова (ИТЭФ) появился на территории усадьбы в начале 1950 годов. В нем жили лучшие специалисты СССР.
Позже ИТЭФ реорганизовали и включили состав НИЦ «Курчатовский институт», но он продолжил работу на территории усадьбы. Здесь проводят исследования фундаментальных свойств материи и изучают их возможности.
«Усадьба — уникальное место в столице, сочетающее в себе историю и мир самых передовых технологий, поэтому связь здесь должна быть стабильной, а мобильный интернет — высокоскоростным. Это необходимость для тех, чьи открытия меняют нашу страну», — отметил директор московского отделения «МегаФона» Виктор Югай.
Мы продолжаем работать над тем, чтобы предоставлять качественную и надежную связь в каждом уголке главного мегаполиса страны — в частности, там, где она имеет особое значение.
Виктор Югай
Новое телеком-оборудование охватывает территорию усадьбы и улицы по ее периметру, поддерживая работу в широком спектре частот: от низкочастотных диапазонов (LTE-800) до высокочастотных (LTE-2100 и LTE-2600).
Технология VoLTE дает пользователям возможность одновременно на одном устройстве совершать звонки и пользоваться интернетом. Также оборудование поддерживает технологию MIMO 2×2, которая обеспечивает передачу данных по двум потокам, благодаря чему соединение становится устойчивее, а скорость — более высокой.