Мобильный интернет модернизировали на аэродроме Коробчеево под Коломной

Мобильный интернет ускорили на популярном у парашютистов аэродроме Коробчеево в городском округе Коломна. Теперь любители экстремального спорта смогут делиться впечатлениями на скорости до 100 Мбит/с. Для этого инженеры МегаФона расширили спектр используемых диапазонов, что позволило распространить стабильный сигнал на обширную территорию аэрогавани.

«Мы развиваем инфраструктуру так, чтобы спортсмены, инструкторы и гости могли сразу делиться своими эмоциями и результатами, не беспокоясь о качестве связи», — отметил директор московского отделения оператора Виктор Югай.

С начала прошлого года мобильный трафик на аэродроме Коробчеево увеличился почти на 30%. Наибольший его объем в расчете на одного человека зафиксирован в 2025 году у гостей из Сургута — в среднем по 500 Мб, что сравнимо с объемом видеозаписи прыжка с парашютом. Ежегодно на аэродром приезжают более 100 тысяч человек, в том числе на соревнования общероссийского и международного уровня.