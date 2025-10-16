Мобильную связь ускорили в зеленых зонах Подмосковья

Мобильный интернет ускорили в нескольких подмосковных парках. Теперь посетители смогут обмениваться фотографиями и делиться впечатлениями от прогулок на скорости до 200 Мбит/с.

Модернизация затронула парки Малевича и «Раздолье» в Одинцовском городском округе, а также Пехорку и Пестовский парк в Балашихе и парк 30-летия Победы в Орехово-Зуеве. Благодаря этому отдыхающие смогут пользоваться интернетом даже при высокой нагрузке на сеть. Для максимального эффекта инженеры МегаФона подобрали оптимальное сочетание диапазонов и оборудования.

«Технология MIMO 2×2 и среднечастотные диапазоны позволяют увеличить емкость сети без дополнительных затрат спектра, а значит — повысить комфорт пользователей при минимальном вмешательстве в городскую среду», — отметил директор по реализации проектов инфраструктуры оператора в Московском регионе Тимур Фахрутдинов.