Мобильная связь заработала на новых станциях Троицкой линии метро

Сеть мобильной связи и скоростного интернета от МТС запустили на новом участке Троицкой линии московского метро. Теперь пассажиры станций «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ» получат скорость доступа до 300 Мбит/с.

«Чтобы наши абоненты могли пользоваться скоростным интернетом, цифровыми сервисами и голосовой связью сразу после открытия станций, мы строим телекоммуникационную инфраструктуру одновременно с подготовкой к запуску новых участков метро», — отметил вице-президент, директор московского региона МТС Дмитрий Рылов.

Для этого инженеры компании установили многодиапазонные базовые станции и проложили в тоннелях высокочастотный щелевой кабель.

«С момента открытия нового участка Троицкой линии интернет здесь работает на таком же высоком уровне, как и на других линиях метро и МЦК. Поэтому пассажиры могут с легкостью подключаться к привычным онлайн-сервисам», — добавил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.