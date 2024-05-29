Минцифры предложило «уравнять» иностранный софт с российским

Шадаев: сбор за использование зарубежного ПО поможет уравнять его с российским

Введение финансового сбора с российских компаний, которые пользуются зарубежным ПО, «уравняет» иностранный софт с российским. Об этом заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев во время выступления на TAdviser SummIT .

По его словам, компаниям нужно осуществлять переход на отечественные разработки и технологии, и этот процесс нужно поддержать налоговыми льготами.

«Мы в любом случае обсуждаем вопрос введения определенной платы, сбора за использование зарубежного софта», — сказал министр.

Ранее стало известно, что Минцифры разработало проект директив правительства, которые будут стимулировать спрос на российскую радиоэлектронику.