Минцифры предложило «уравнять» иностранный софт с российским

Шадаев: сбор за использование зарубежного ПО поможет уравнять его с российским

Фото: Freepik

Введение финансового сбора с российских компаний, которые пользуются зарубежным ПО, «уравняет» иностранный софт с российским. Об этом заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев во время выступления на TAdviser SummIT.

По его словам, компаниям нужно осуществлять переход на отечественные разработки и технологии, и этот процесс нужно поддержать налоговыми льготами.

«Мы в любом случае обсуждаем вопрос введения определенной платы, сбора за использование зарубежного софта», — сказал министр.

Ранее стало известно, что Минцифры разработало проект директив правительства, которые будут стимулировать спрос на российскую радиоэлектронику.

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