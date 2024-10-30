Минобрнауки: беспилотный грузовик на базе «Газели» разработали в Петербурге

Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» разработали необычный БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки России.

Как рассказало СМИ, речь идет о беспилотном электрическом грузовике, основой для которого послужила «Газель».

«Ранее командой сотрудников и студентов факультета электротехники и автоматики уже был создан прототип беспилотного автомобиля на базе дизельной платформы „Газель NEXT“», — отметили представители ведомства.

Программное обеспечение машины работает с использованием алгоритмов искусственного интеллекта. Нейросеть анализирует данные с видеокамеры, датчиков и навигационной системы.