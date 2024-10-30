Минобрнауки: беспилотный грузовик на базе «Газели» разработали в Петербурге

Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» разработали необычный БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки России.
Как рассказало СМИ, речь идет о беспилотном электрическом грузовике, основой для которого послужила «Газель».
«Ранее командой сотрудников и студентов факультета электротехники и автоматики уже был создан прототип беспилотного автомобиля на базе дизельной платформы „Газель NEXT“», — отметили представители ведомства.
Программное обеспечение машины работает с использованием алгоритмов искусственного интеллекта. Нейросеть анализирует данные с видеокамеры, датчиков и навигационной системы.
Совет депутатов Реутова утвердил дополнительные выплаты врачам и педагогам
США объявили о намерении защищать Южную Корею ядерным оружием
Омбудсмен Фаевская отметила работу 100 соцорганизаций Подмосковья
Кадыров озвучил потери ВСУ во время удара по Генштабу в Киеве
График приема жителей депутатами опубликуют в СМИ и домовых чатах в Реутове
Активистов в Реутове поздравили с Днем волонтера
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте