Международная сельскохозяйственная выставка прошла в Красногорске

В прошлом году в России собрали около 140 миллионов тонн пшеницы — это на 15 миллионов тонн больше, чем годом ранее. Несмотря на хорошие показатели, есть и сложности. Как их решить, обсудили на международной выставке «Агравия», состоявшейся с 21 по 23 января в Красногорске.

Рост цен, высокая ключевая ставка и дефицит кадров сказались на рынке спецтехники. Чтобы выйти из сложившейся ситуации, эксперты предложили повышать автоматизацию и цифровизацию отрасли, а также качество и количество производимой техники. Кроме того, продавцам необходимо максимально эффективно обрабатывать запросы клиентов.

«Нам важно, чтобы производители, потребители и государство видели, что сейчас есть цифровые платформы, на которых представлена большая часть российских производителей и на которых эту технику можно приобрести в два клика», — заявил коммерческий директор Авито Спецтехники Андрей Горн.