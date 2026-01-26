Международная сельскохозяйственная выставка прошла в Красногорске

Фото: 360.ru

В прошлом году в России собрали около 140 миллионов тонн пшеницы — это на 15 миллионов тонн больше, чем годом ранее. Несмотря на хорошие показатели, есть и сложности. Как их решить, обсудили на международной выставке «Агравия», состоявшейся с 21 по 23 января в Красногорске.

Рост цен, высокая ключевая ставка и дефицит кадров сказались на рынке спецтехники. Чтобы выйти из сложившейся ситуации, эксперты предложили повышать автоматизацию и цифровизацию отрасли, а также качество и количество производимой техники. Кроме того, продавцам необходимо максимально эффективно обрабатывать запросы клиентов.

«Нам важно, чтобы производители, потребители и государство видели, что сейчас есть цифровые платформы, на которых представлена большая часть российских производителей и на которых эту технику можно приобрести в два клика», — заявил коммерческий директор Авито Спецтехники Андрей Горн.

Фото: 360.ru
1/4
Фото: 360.ru
2/4
Фото: 360.ru
3/4
Фото: 360.ru
4/4

Роботизацию как неотъемлемую часть технологического суверенитета отметил и Минпромторг России. К 2030 году парк промышленных роботов поручили увеличить в 10 раз. Представитель Минпромторга России также отметил, что государство адаптирует меры поддержки под новые экономические реалии и помогает отечественным производителям сельхозтехники.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте