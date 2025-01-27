«МегаФон» ввел должность директора московского отделения

Мобильный оператор «МегаФон» в начале года ввел должность директора московского отделения. Возглавил его Виктор Югай, до назначения занимавший позицию директора «МегаФона» в Самарской области.

Его задачами станут усовершенствование бизнес-процессов в Москве и области, повышение показателей компании на рынке, реализация проектов для корпоративных клиентов, а также улучшение качества связи. Подчиняться Югай будет директору по региональному развитию макрорегиона «Столица» Михаилу Прахову.

«Несколько лет он возглавлял разные регионы в Поволжье, хорошо знает нюансы рынка и имеет большой опыт в решении ключевых задач компании. Здесь, в столице, у него будет отличная команда и инструменты для того, чтобы эффективно выстроить работу и реализовать новые, самые смелые идеи», — рассказал последний.

Ранее Югай возглавлял направления развития корпоративных клиентов в Уральском и Северо-Западном регионах, а также руководил бизнесом оператора в Ульяновской и Самарской областях.