«МегаФон» усилил защиту абонентов от злоумышленников

Бесплатный сервис, информирующий клиентов о регистрации на них телефонных номеров, появится в России у «МегаФона». Оператор подключит его автоматически как действующим, так и новым абонентам.

Клиент получит информацию о новом номере сразу после его регистрации. Если абонент не инициировал заключение нового договора на оказание услуг связи, ему нужно будет обратиться в салон объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota с документами, и номер заблокируют. Таким образом будет усилена защита абонентов от злоумышленников, получивших доступ к их паспортным данным.

«Зачастую глава семьи покупает сразу несколько номеров на свое имя, что связано не только с необходимостью обеспечить связью детей и других членов семьи, но и резким ростом спроса на различные IoT-устройства. Теперь в режиме онлайн абонент будет получать всю оперативную информацию о регистрации новых номеров на свое имя», — рассказал директор департамента по развитию «МегаФона» Игорь Глебов.

Поправки в закон «О связи», обязывающие всех сотовых операторов ввести такие уведомления через «Госуслуги», электронную почту и СМС, вступят в силу с 2025 года. Однако компания решила действовать на опережение, а также дополнила каналы связи push-уведомлениями.