«МегаФон» подтвердил лучшую скорость мобильного интернета в Москве

Средняя скорость мобильного интернета «МегаФона» в Москве при скачивании данных достигла 115,93 Мбит/с, что на 47% быстрее, чем у ближайшего конкурента. Такие результаты показало исследование компании DMTEL, проведенное с 9 по 31 июля.

Кроме того, компания заняла первое место по пиковым скоростям — до 228,14 Мбит/с при скачивании и до 78,09 Мбит/с при загрузке данных в интернет. При этом средняя скорость скачивания, по данным исследования, с 2022 года выросла у оператора на 136,6%, а скорость отправки в Сеть — почти вдвое.

Также у компании зафиксированы наименьшие процент звонков с плохим качеством (0,42%) и время установления соединения (не более 3,62 секунды). Помимо этого, «МегаФон» оказался единственным оператором в столице, использующим агрегацию пяти частот. В ходе исследования экспертами было отмечено лидерство компании в развитии технологии MIMO 4×4 и внедрении речевых кодеков EVS (Enhanced Voice Services), благодаря которым голосовые звонки в VoLTE звучат максимально естественно и чисто.