«МегаФон» обеспечит фестиваль «Пикник Афиши» высокоскоростным интернетом

Инженеры «МегаФона» развернули передвижную базовую станцию на базе автомобиля Ford Transit в московском парке Коломенское, где 21 июня пройдет фестиваль «Пикник Афиши». Посетители смогут пользоваться высокоскоростным интернетом и звонить даже в периоды высокой нагрузки на сеть.

Составная мачта высотой 13 метров увеличит максимальную скорость скачивания до 585 Мбит/с, а загрузки в сеть — до 120 Мбит/с. Она будет работать от дизель-генератора, поэтому нагрузка на городские электросети при этом не возрастет.

В прошлом году, когда фестиваль проходил в Лужниках, его посетители израсходовали суммарно почти два терабайта мобильного трафика.

Кроме Москвы, фестиваль пройдет и в Санкт-Петербурге — 9 августа на Елагином острове. В обоих городах будут выступать Uma2rman, Dopeclvb, Cream Soda и другие. Хедлайнерами станут группы «Руки Вверх!» и «Танцы Минус», а также рэпер GONE.Fludd. Также гостей ждут гастрономические спешлы, граффити-баттлы, мастер-классы для детей и многое другое.