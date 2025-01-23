МегаФон научил сеть LTE обходить помехи

Новый автоматический алгоритм, перераспределяющий трафик в сети LTE, активно тестируется в Москве. Технология позволяет сохранять абонентам стабильный сигнал и скорость мобильного интернета даже при помехах и перегрузках. Число попадающих под помехи и перегрузки абонентов уже удалось сократить на четверть.

Алгоритм обновляет информацию о передаче данных на базовых станциях каждые 15 минут. Если в одном из диапазонов LTE возникает помеха, трафик автоматически перенаправляется на другой. Как только инцидент устранен, трафик снова распределяется по всем диапазонам.

«Уже сейчас можем сказать, что смогли сократить число попадающих под помехи и перегрузки абонентов на 25%, хотя алгоритм все еще находится на стадии тестирования», — рассказал директор по реализации проектов инфраструктуры МегаФона в Московском регионе Андрей Абрамов.

Параллельно в 75 регионах страны проводят и программу рефарминга, переводя предыдущие поколения сетей в диапазон LTE. Благодаря этому скорость мобильного интернета выросла на 13%, и абоненты могут пользоваться любыми цифровыми сервисами на высоких скоростях и с совершенным качеством.