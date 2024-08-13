Массовый сбой произошел в Telegram

В Telegram произошел массовый сбой. Пользователи пожаловались, что в групповых чатах не отправляются сообщения. Это следует из данных сайта Downdetector .

Со стороны пользователей поступили жалобы на то, что они не могут отправлять сообщения, а у администраторов каналов не получается опубликовать посты. Платформа стала выдавать сообщения об ошибке.

Основное количество жалоб поступило из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, а также Ленинградской, Тверской, и Новосибирской областей.

Большая часть пользователей сообщила о сбое в работе мобильного приложения. У 25% наблюдались проблемы с получением оповещений.

Ранее в мессенджере Telegram перестали загружаться сообщения. Нестабильная работа наблюдалась в web-версии и приложении для смартфонов.