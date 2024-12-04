Масштабная IT-конференция состоялась в Москве

В Москве состоялась финальная конференция «Импульс Т1» в цикле мероприятий 2024 года. Форум прошел в пяти городах России, а также в Минске и собрал более 7,5 тысяч участников, которых объединила общая цель — превратить большие идеи в достижения.

В программе — три трека с экспертными докладами и практическими занятиями, в рамках которых участники показывают, как новые технологии помогают решать актуальные задачи в различных сферах.

В рамках деловой части программы состоялась пленарная дискуссия «Моделируй будущее», в ходе которой топ-менеджеры крупнейших российских IT-компаний обсудили проблемы, с которыми столкнулась сфера: они отметили дефицит кадров, а также достижение технологического суверенитета.