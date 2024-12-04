В Москве состоялась финальная конференция «Импульс Т1» в цикле мероприятий 2024 года. Форум прошел в пяти городах России, а также в Минске и собрал более 7,5 тысяч участников, которых объединила общая цель — превратить большие идеи в достижения.
В программе — три трека с экспертными докладами и практическими занятиями, в рамках которых участники показывают, как новые технологии помогают решать актуальные задачи в различных сферах.
В рамках деловой части программы состоялась пленарная дискуссия «Моделируй будущее», в ходе которой топ-менеджеры крупнейших российских IT-компаний обсудили проблемы, с которыми столкнулась сфера: они отметили дефицит кадров, а также достижение технологического суверенитета.
«Сейчас рынку нужны специалисты, которые комплексно понимают производственный процесс. Мы активно вовлекаемся в развитие кадрового рынка, в том числе, создаем специальные образовательные программы и тесно работаем с вузами, чтобы на рынок выпускались готовые специалисты», — рассказал первый заместитель гендиректора Холдинга Т1 Дмитрий Харитонов.
Конференция показала, что сформировать профессиональное сообщество в информационных технологиях более чем возможно, главное — импульс.
«Открытая дипломатия команды Трампа». В чем смысл нового визита Карлсона в Москву?
Трамп подготовил несколько планов по Украине
Акция по сбору подарков для детей из новых регионов началась в Люберцах
Дачников в Ленинском округе предостерегли от незаконного сброса мусора
Масштабная IT-конференция состоялась в Москве
На производителя кукол в США подали в суд из-за ссылки на порносайт на коробке
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте