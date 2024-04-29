Мантуров посетил Ясиноватский машиностроительный завод | 360°

Технологии 29 апреля 2024, 21:07 Мантуров посетил Ясиноватский машиностроительный завод Фото пресс-службы Минпромторга России

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Глава Минпромторга Денис Мантуров посетил Ясиноватский машиностроительный завод (ЯМЗ) в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Глава ведомства осмотрел производственные цеха предприятия, которое занимается созданием горнопроходческой техники для угольных шахт и оборудования для строительства транспортных тоннелей.

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В сообщении отметили, что завод на 95% оснастили оборудованием российского производства, предприятие участвует в программе импортозамещения горнопроходческой техники.

В ходе посещения ЯМЗ Манутуров провел встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным, в ходе которой они обсудили совместную работу по восстановлению промышленных предприятий региона.

Ранее делегация во главе с Мантуровым посетила Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений Росстандарта в Солнечногорске. Гендиректор предприятия Сергей Донченко и эксперты института познакомили членов делегации с передовыми научными разработками.