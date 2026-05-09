Лихачев назвал Siemens «непотребными поставщиками»

Немецкая компания Siemens окончательно лишилась интереса со стороны России, после того как показала себя недобросовестным партнером. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

Он подчеркнул, что даже не рассматривает вопрос о возобновлении сотрудничества с немецкой корпорацией.

«Мы не будем с ними работать. Мы нашли замену и у себя, и в дружественных странах, и весь комплекс решений», — сказал Лихачев.

Глава Росатома добавил, что Германия после закрытия всех своих АЭС отказалась от своей роли на глобальном рынке, а поведение компании Siemens только усугубило это положение.

«Ухудшили совершенно, извините за слово, непотребным поведением в качестве наших поставщиков, я имею в виду Siemens», — пояснил Лихачев.

Росатом, по его словам, нашел других партнеров, и теперь все энергетические комплексы, как внутри, так и за пределами России, работают на системах, не связанных с немецкой корпорацией.

Компания Siemens ушла из России в марте 2022 года, прекратив поставки оборудования, и отказалась от выполнения контракта с РЖД по приобретению поездов «Сапсан». В Siemens признали, что эти решения принесли убытки в 600 миллионов евро.

В феврале 2024 года находившаяся процессе реорганизации российская «дочка» Siemens сменила название на «Системс».