Крушение автоматической станции «Луна-25» назвали недоразумением

Недоработанная проверка связи между различными системами стала причиной аварии запущенной в августе прошлого года автоматической станции «Луна-25». Точно такая же ошибка произошла в 1959 году, когда первый образец станции пролетел мимо естественного спутника Земли. Об этом в комментарии ТАСС заявил руководитель Института космических исследований РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы академик Лев Зеленый.

Он подчеркнул, что в случае с «Луной-1» промах стал недоразумением, которое повторилось летом прошлого года.

«Это не систематическая принципиальная ошибка, это недоработанная проверка связи между различными системами аппарата», — заявил Зеленый.

Академик пояснил, что в 1959 году разработчики не учли скорость прохода сигнала для выключения двигателя второй ступени. Поэтому космический аппарат пролетел мимо Луны на расстоянии около шести тысяч километров. Но бесполезным запуск «Луны-1» не стал.

Благодаря установленным на станции ионным ловушкам ученые впервые обнаружили потоки горячей плазмы, которые сегодня называют солнечным ветром. Их существование предсказывал недавно ушедший из жизни американский ученый Юджин Паркер. Советские специалисты получили доказательства, что они действительно есть.

Кроме того, «Луна-1» оставила за собой оранжевое облако из-за распыленного килограмма натрия. Теперь за ним можно наблюдать в телескоп и рассчитывать полет других аппаратов к естественному спутнику Земли.

«Несмотря на то что „Луна-1“ промахнулась, эти два важных достижения показывают, что абсолютных неудач не бывает», — подчеркнул Зеленый.

Станцию «Луна-25» 1 запустили с космодрома Восточный 11 августа. Она поднялась к орбите и работала в штатном режиме, но через восемь дней сменила траекторию и разбилась на поверхности Луны. Предварительной причиной назвали сбой в работе предпосадочного комплекса.

Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что специалисты не намерены сидеть без дела и планируют запустить станции «Луна-26» и «Луна-27» раньше срока, чтобы выполнить поставленные задачи.