Крупнейшая утечка в истории: хакеры слили 16 миллиардов паролей в Сеть

Хакеры слили в Сеть 16 миллиардов паролей пользователей Facebook*, Apple, Google и других сервисов. Об этом сообщил Forbes .

При этом речь идет не о старых базах данных, а именно об актуальной информации, которой злоумышленники могут воспользоваться уже в настоящее время.

Эксперты по кибербезопасности подтвердили утечку учетных записей с логинами и паролями. Пользователям посоветовали срочно сменить пароли на аккаунтах и обезопасить себя от преступников.

«Учетные данные стали эпицентром фишинговых атак. Это не старые базы данных, которые перерабатываются, а новая информация, способная к использованию в невероятных масштабах», — заявили журналисты.

Специалисты предупредили, что содержащаяся в базе данных информация «откроет дверь» к практически к любому онлайн-сервису.

Ранее «Лаборатория Касперского» предупредила российские фирмы об атаках ночных хакеров.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.