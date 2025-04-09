Крупнейшая многопрофильная клиника России получила высокоскоростной интернет

МегаФон обеспечил высокоскоростным интернетом Научно-клинический центр № 2 в Ясеневе. Врачи и пациенты клиники, входящей в состав Российского научного центра хирургии имени академика Петровского, смогут пользоваться мобильным интернетом на средней скорости до 30 Мбит/с.

На новом оборудовании специалисты оператора запустили сразу несколько диапазонов связи. Высокочастотные обеспечивают стабильную скорость передачи данных, а средне- легко проникают через стены кабинетов и другие перекрытия. Пропускную способность сети увеличили за счет технологии многопотоковой передачи данных MIMO.

Все это позволит специалистам оставаться на связи с коллегами, а пациентам — оперативно сообщать близким информацию о своем здоровье. Также на территории центра заработала технология VoLTE, позволяющая одновременно звонить и пользоваться интернетом.

«Нам важно, чтобы пациенты и их родственники чувствовали поддержку друг друга и могли в любой момент быть на связи. Мы внедрили надежные решения, чтобы в зоне центра мобильный интернет и связь были устойчивыми», — отметил директор оператора по Москве и Московской области Виктор Югай.

РНЦХ — ведущее медучреждение России в области хирургии. Ежегодно здесь лечат более 110 тысяч пациентов, проводя сложнейшие операции на сердце, сосудах и мозге, а также трансплантируют органы.