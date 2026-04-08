Космонавт Олег Платонов поделился мнением о скафандрах России и США

Космонавт Олег Платонов, вернувшийся с МКС, поделился мнением о скафандрах России и США. Он участвовал в миссии SpaceX Crew-11 и смог сравнить особенности обеих моделей. В интервью радио «Комсомольская правда» он отметил, что дизайн американского скафандра выглядит современно и красиво, однако российский вариант лучше выполняет функции спасения в аварийной ситуации. Об этом сообщил KP.RU .

По словам Платонова, основное предназначение скафандра — спасение экипажа при разгерметизации. Российский скафандр обеспечивает более высокое давление внутри и лучше защищает от травм.

Космонавт также отметил, что корабль SpaceX оснащен большим количеством электроники и выглядит современным, но «Союз» остается более надежным, так как проверен десятилетиями полетов. Платонов добавил, что российские корабли со временем тоже будут обновляться.