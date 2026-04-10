Космонавт Антон Шкаплеров выразил радость по поводу возвращения человека на Луну

В преддверии Дня космонавтики Герой России и заместитель начальника управления Центра подготовки космонавтов Антон Шкаплеров дал интервью корреспонденту «Звезды» Елизавете Прониной. В беседе были затронуты актуальные события в области космонавтики, планы Роскосмоса и личные истории из жизни космонавта.

Обсуждался рекорд американской миссии Artemis II и новые снимки обратной стороны Луны. Хотя снимки обратной стороны Луны делались и ранее, в том числе советскими учеными, новые фотографии были сделаны в высоком разрешении благодаря современному оборудованию.

Шкаплеров выразил радость по поводу возвращения человека на Луну после более чем 50 лет отсутствия и отметил, что это свидетельствует о прогрессе человечества.

Собеседник коснулся темы подготовки к запуску российской орбитальной станции и необходимости ее параллельной работы с другими станциями для подтверждения ее функциональности, а также упомянул о планах по освоению Луны.