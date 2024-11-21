Конструктор Валиев рассказал, что беспилотные такси в России появятся в ближайшие несколько лет

Главный конструктор компании «Международный центр мониторинга» Амир Валиев в беседе с Ura.ru рассказал, что первые беспилотные такси в России могут появиться в ближайшие несколько лет.

По словам собеседника, технология уже проходит испытания в отечественных высокотехнологичных компаниях.

«Существует экспериментальное такси, пока для подстраховки за рулем там сидит человек, но это перспективное направление развития беспилотных систем», — сообщил Валиев.

Эксперт добавил, что говорить о развитии беспилотной транспортной авиации пока не приходится, так как на первых этапах людям будет сложно преодолеть психологический барьер для полетов с роботизированной системой управления.