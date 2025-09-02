Конкурс профессионального мастерства завершился на Московском НПЗ

Отраслевой конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» завершился на Московском нефтеперерабатывающем заводе. В нем приняли участие более тысячи операторов, слесарей, водителей, лаборантов и других работников отрасли.

Молодые специалисты и опытные профессионалы Московского НПЗ получили награды во всех номинациях по направлению нефтепереработки. Лучшие участники войдут в кадровый резерв предприятия.

Участники выполняли задания на учебном полигоне предприятия. Им предстояло показать не только профессиональные навыки, но и знание норм производственной безопасности. Их работы проверяли эксперты.

«Такие проекты повышают престижность рабочих профессий, которые сегодня очень востребованы и в нашей отрасли, и в отечественной экономике в целом», — отметил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

Он пообещал, что конкурс продолжит развиваться и в нем по-прежнему будут участвовать специалисты не только самой компании, но и ее партнеров.

«Конкурс профессионального мастерства помогает нам выявить наиболее подготовленных, мотивированных работников, которые нацелены на личное развитие и готовы вносить вклад в наше предприятие», — подчеркнул гендиректор МНПЗ Виталий Зубер.

Он добавил, что предприятие всегда с радостью делится опытом и знаниями с теми, кто хочет построить на нем карьеру.