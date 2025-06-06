Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» прошла в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде состоялась конференция «Цифровая индустрия промышленной России». На ней отечественные представители бизнеса и науки представили новые разработки в сфере цифровой трансформации.

Свои проекты привез на берега Оки и Волги и «Ростелеком». Один из проектов — отечественная система для обеспечения абонентов мобильной связью. Раньше такое оборудование приходилось закупать за границей.

«Каждый абонент пользуется этой связью, и сейчас при переходе на российское оборудование качество связи у него остается то же самое», — рассказал главный архитектор центра внедрения мобильных решений Константин Пермяков.