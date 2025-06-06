Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» прошла в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде состоялась конференция «Цифровая индустрия промышленной России». На ней отечественные представители бизнеса и науки представили новые разработки в сфере цифровой трансформации.
Свои проекты привез на берега Оки и Волги и «Ростелеком». Один из проектов — отечественная система для обеспечения абонентов мобильной связью. Раньше такое оборудование приходилось закупать за границей.
«Каждый абонент пользуется этой связью, и сейчас при переходе на российское оборудование качество связи у него остается то же самое», — рассказал главный архитектор центра внедрения мобильных решений Константин Пермяков.
Таким образом, компания перестает быть просто поставщиком технологий — она помогает предприятиям перейти на отечественные решения, обеспечивая цифровизацию и импортозамещение.
Кроме демонстрации, в рамках конференции «Ростелеком» организовал сессию, на которой обсудили роль интегратора в цифровой индустрии.
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