Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» прошла в Нижнем Новгороде

пресс-служба ПАО «Ростелеком»
Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком»

В Нижнем Новгороде состоялась конференция «Цифровая индустрия промышленной России». На ней отечественные представители бизнеса и науки представили новые разработки в сфере цифровой трансформации.

Свои проекты привез на берега Оки и Волги и «Ростелеком». Один из проектов — отечественная система для обеспечения абонентов мобильной связью. Раньше такое оборудование приходилось закупать за границей.

«Каждый абонент пользуется этой связью, и сейчас при переходе на российское оборудование качество связи у него остается то же самое», — рассказал главный архитектор центра внедрения мобильных решений Константин Пермяков.

пресс-служба ПАО «Ростелеком»
Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком»

Таким образом, компания перестает быть просто поставщиком технологий — она помогает предприятиям перейти на отечественные решения, обеспечивая цифровизацию и импортозамещение.

Кроме демонстрации, в рамках конференции «Ростелеком» организовал сессию, на которой обсудили роль интегратора в цифровой индустрии.

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