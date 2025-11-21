Комплексные решения для сельского хозяйства представили на выставке в Краснодаре

Международная сельскохозяйственная выставка «ЮгАгро-2025» прошла в Краснодаре. В ней приняли участие более 600 человек и около 20 тысяч посетителей из разных регионов России и 14 стран мира.

На выставке представили комплексные решения для развития сельского хозяйства. Среди них — 40 современных моторных, трансмиссионных, гидравлических масел и антифризов, а также цифровые решения для техники.

«Высококачественные смазочные материалы и цифровые сервисы позволяют повышать эффективность эксплуатации техники, увеличивать межсервисный интервал, минимизировать риски поломок», — рассказал генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Кроме того, специалисты компании представили возможности эксперт-центров G-Profi Expert Center. Благодаря современным лабораториям и цифровым системам предиктивной диагностики они позволяют предприятиям в режиме реального времени контролировать состояние масел и оборудования, предотвращая неполадки и снижая затраты на обслуживание. Сейчас сеть насчитывает 40 объектов по всей России.