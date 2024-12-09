Команды из Новосибирска, Москвы и Самары победили в IT-марафоне «Роснефти»
Добыча нефти и газа сегодня требуют современных подходов для улучшения безопасности, минимизации отказов оборудования и улучшения производственных процессов. Свои способы решения этих задач предложили участники IT-марафона, организованного научным институтом «РН-БашНИПИнефть» (входит в «Роснефть).
Марафон разделили на три этапа — академический турнир, лигу геонавигации и хакатон для программистов-робототехников. Участие в соревновании приняли более 800 человек из 64 городов России.
Перед программистами-робототехниками поставили задачу создать 3D-модели компактных установок, способных перемещаться по поверхности нефтяного резервуара для поиска дефектов.
«Наш робот проезжает некоторое количество сантиметров вперед, делает, можно сказать, панораму — на самом деле снимает вокруг себя изображения и после этого анализирует его алгоритмами, которые мы писали», — рассказал участник победившей команды из Самары Алексей Попов.
Этот робот стал лучшим из всех, что представили на третьем этапе IT-марафона.
«Мы проводим данное соревнование для того, чтобы поддерживать высокий технологический уровень нашей компании и сохранять технологическое лидерство. Получили очень оригинальные и нетривиальные решения, которые, безусловно, будут внедрены в наши производственные процессы» — пообещал заместитель генерального директора «РН-БашНИПИнефть» Артем Мироненко.
В академическом турнире победу одержала команда из Новосибирска, предложившая лучший вариант цифрового алгоритма по исследованию скважин.
В лиге геонавигации лидерами стали молодые специалисты из Москвы, разработавшие лучшую траекторию бурения на богатом нефтью участке. Вся процедура проходила в виртуальном пространстве, где воссоздали сибирские месторождения.
Общий призовой фонд IT-марафона составил 4,2 миллиона рублей. Кроме того, проявивших себя разработчиков и авторов новых решений могут пригласить на работу в компанию для участия в масштабных технологических проектах.