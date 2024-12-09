Команды из Новосибирска, Москвы и Самары победили в IT-марафоне «Роснефти»

Добыча нефти и газа сегодня требуют современных подходов для улучшения безопасности, минимизации отказов оборудования и улучшения производственных процессов. Свои способы решения этих задач предложили участники IT-марафона, организованного научным институтом «РН-БашНИПИнефть» (входит в «Роснефть).

Марафон разделили на три этапа — академический турнир, лигу геонавигации и хакатон для программистов-робототехников. Участие в соревновании приняли более 800 человек из 64 городов России.

Перед программистами-робототехниками поставили задачу создать 3D-модели компактных установок, способных перемещаться по поверхности нефтяного резервуара для поиска дефектов.

«Наш робот проезжает некоторое количество сантиметров вперед, делает, можно сказать, панораму — на самом деле снимает вокруг себя изображения и после этого анализирует его алгоритмами, которые мы писали», — рассказал участник победившей команды из Самары Алексей Попов.

Этот робот стал лучшим из всех, что представили на третьем этапе IT-марафона.