Китайские ученые воссоздали лазерное оружие Звезды Смерти из «Звездных войн»
SCMP: в КНР разработали оружие с лучами, похожими на суперлазер Звезды Смерти
В Китае прошли испытания новейшего оружия с конвергентным энергетическим лучом. Оно работает по принципу лазера вымышленной боевой космической станции Звезда Смерти из киносаги «Звездные войны», сообщила газета South China Morning Post.
Ученые разработали новый тип микроволнового оружия на основе сочетания электромагнитных волн с технологией сверхточной синхронизации. Система состоит из нескольких микроволновых передающих транспортных средств. Выпущенные ими микроволны способны слиться в мощный энергетический луч и поразить цель.
«Это похоже на Звезду Смерти из фильмов „Звездные войны“. Чтобы накопить энергию, необходимую для уничтожения планеты, огромной космической станции необходимо свести восемь лазерных лучей в один», — сказал корреспондент Стивен Чен.
Инженеры провели испытания системы вооружений в западном Китае. Они построили семь передающих транспортных средств и с помощью оптоволокна соединили устройства синхронизации на передающих платформах. Эксперимент подтвердил, что новая разработка способна эффективно подавить сигналы американских GPS и других спутников, а также поразить цель.
Великобритания тоже разработала лазерное оружие. Инженеры назвали установку DragonFire и провели испытания с боевой стрельбой.