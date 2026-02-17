Китайские рекламодатели инвестировали за год в VK более 2,6 млрд рублей

Рекламодатели из Китая стали активнее вкладывать деньги в продвижение на платформах VK. Их траты по сравнению с прошлым годом выросли на 18%.

В 2025 году сумма китайских инвестиций превысила 2,6 миллиарда. Самыми востребованными оказались категории «Игры», «Отдых и развлечения» и «Электронная коммерция».

Также компании из КНР активно вкладывали деньги в продвижение бытовой техники и электроники и в B2B-маркетинг.

В список лидеров по динамике роста бюджетов вошли Кипр и Турция. Кипрские рекламодатели увеличили смету на 40% год к году, а турецкие — на 13%.

«Крупнейшим рекламодателем среди нерезидентов остается Китай. Отмечаем рост интереса китайских рекламодателей не только к продвижению игр, но и других товарных категорий, что говорит об эффективности продвижения товаров и услуг на наших платформах», — рассказала заместитель вице-президента VK по B2B коммерции, коммерческий директор VK Ирина Алексеева.

Она обратила внимание, что компания фиксирует устойчивый интерес зарубежных рекламодателей к продвижению на российских платформах.