Киберэксперт Силаев посоветовал провести ревизию мобильных приложений с оповещениями

По его словам, основная нагрузка приходится именно на дисплей устройства.

«Каждое новое уведомление, даже если оно лишь на несколько секунд загорается на постоянно активном дисплее или полностью активирует экран блокировки, является одним из самых энергоемких процессов в смартфоне», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что каждый сигнал вызывает пробуждение соответствующего приложения, потребляя дополнительную энергию процессора и оперативной памяти. Для оптимизации расхода энергии Силаев рекомендовал провести ревизию программ, оставив активные уведомления только для наиболее важных сервисов вроде звонков и мессенджеров.