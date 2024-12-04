Киберэксперт Бочкарев заявил, что серьезные IT-риски для компаний создает удаленная работа

Основной причиной киберрисков можно назвать именно человеческий фактор. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил член экспертного совета проекта «Кибериспытание» Антон Бочкарев.

По его словам, самым слабым звеном IT-компаний являются простые сотрудники, которые занимают невысокие позиции. Проще всего киберпреступникам взломать именно их, при этом нанеся всей организации огромный вред.

«Через его ноутбук преступники могут <…> украсть персональные данные сотрудников и клиентов, остановить производство или продажи или зашифровать компанию», — перечислил Бочкарев.

Он добавил, что особенно подверженны таким атакам сотрудники, которые работают на удаленке.