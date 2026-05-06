Киберэксперт Бедеров порекомендовал держать смартфон подальше от прямых солнечных лучей

Председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров в беседе с RT объяснил, почему в жаркую погоду смартфон может нагреваться.

По его словам, современные смартфоны представляют собой компромисс между производительностью и тепловыделением. Высокая температура окружающей среды, например, 35 градусов на улице или 40 градусов на подоконнике, ухудшает теплоотвод. В таких условиях устройство работает как термос, и пассивное охлаждение не справляется. Даже при обычной переписке смартфон переключает ядра и передает данные на базовую станцию, что приводит к нагреву.

Бедеров отметил, что на солнце матрица дисплея тратит максимум энергии аккумулятора. Кристаллы кремния перегреваются, начинается троттлинг — принудительное снижение частот. При перегреве свыше 45 градусов анод разрушается, сокращая ресурс батареи с трех лет до нескольких месяцев. В худших случаях возможно вздутие корпуса.

Киберэксперт дал советы, как снизить вред от перегрева. Он рекомендовал держать телефон подальше от прямых солнечных лучей и тепла отопительных приборов, снимать плотные чехлы в жару и использовать режим энергосбережения. Также лучше поддерживать уровень заряда в пределах 30–70%.