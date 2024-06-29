Картина Кранаха «Венера и Амур» снова вернулась в Эрмитаж

Картина стала символом успешного союза искусства и технологий. В рамках программы Эрмитаж и компания «Интеррос» выпускают и реализуют арт-токены в формате NFT, которые отражают весь процесс реставрации картины.

«Арт-токены — это уникальная репродукция того уровня качества, обладания и владения, которого раньше не было. Это все позволяет делать технология блокчейна, так что мы продолжаем традицию репродукции — делать вещи доступными людям», — рассказал директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Токены выпустят на цифровой платформе «Атомайз»: часть из них по традиции пополнят коллекцию Эрмитажа, а остальные поступят в свободную продажу. Это значит, что покупатель внесет свой вклад в сохранение культурного наследия.

«Мы рады представить технологии и поделиться арт-токенами и токенизацией в соответствии с российским законодательством. Еще большей гордостью для нас является, что мы будем продолжать это. Будут следующие арт-токены», — отметил гендиректор компании «Атомайз» Алексей Лясов.

Проект «Цифровое искусство» продолжает возрождение шедевров из коллекции Екатерины Великой. На тот раз в центре внимания — уникальное китайское зеркало и две изысканные шкатулки XVIII века. На этом этапе к проекту вслед за «Интерросом» подключится Т-Банк в качестве оператора.

Ранее нейросеть Midjourney нарисовала российские города в песках. Источником вдохновения для такого запроса стала вторая часть фильма «Дюна».