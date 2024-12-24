Как сделать дом комфортным и безопасным? «Ростелеком» пригласил в умную квартиру

Передать показания счетчиков, включить свет, создать дома уютную атмосферу — все это теперь можно сделать голосом. Умный дом стал не будущим, а настоящим.

«Если раньше жители самостоятельно отслеживали какие-то вещи, например, ставили систему протечки, потом следили за ней, или пытались управлять светом, кондиционером, вручную двигали шторы, то на сегодняшний день это прекрасно делает Умный дом», — рассказал директор продуктового офиса «Умный дом» ПАО «Ростелеком» Станислав Журавлев.

Для этого достаточно установить комплект из контроллера и набора датчиков движения. Подключать к нему можно видеокамеры и другие беспроводные гаджеты, а управлять со смартфона, в том числе удаленно.