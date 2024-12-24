Как сделать дом комфортным и безопасным? «Ростелеком» пригласил в умную квартиру
Передать показания счетчиков, включить свет, создать дома уютную атмосферу — все это теперь можно сделать голосом. Умный дом стал не будущим, а настоящим.
«Если раньше жители самостоятельно отслеживали какие-то вещи, например, ставили систему протечки, потом следили за ней, или пытались управлять светом, кондиционером, вручную двигали шторы, то на сегодняшний день это прекрасно делает Умный дом», — рассказал директор продуктового офиса «Умный дом» ПАО «Ростелеком» Станислав Журавлев.
Для этого достаточно установить комплект из контроллера и набора датчиков движения. Подключать к нему можно видеокамеры и другие беспроводные гаджеты, а управлять со смартфона, в том числе удаленно.
«Возникает ощущение, что твой дом стал живым. Ты приходишь домой, и тебя встречает Маруся. Ты говоришь: Маруся, включи уют. И она включает камин, увлажнитель, открывает окна, общается с тобой и шутит, создает настроение», — рассказала пользовательница.
Даже уехав надолго, можно не волноваться и быть уверенным: дома все спокойно. А настройка технологий займет не больше пяти минут.