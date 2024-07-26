Кабмин утвердил список программ для предустановки на гаджетах в 2025 году

Правительство утвердило список российских программ, обязательных для предустановки на гаджетах в 2025 году. Об этом сообщили на сайте кабмина.

Речь идет о смартфонах, планшетах, персональных компьютерах, моноблоках и Smart TV.

«Распоряжение об этом подписано», — заявили в правительстве.

В перечень программ вошли «Госуслуги», магазин приложений RuStore и платежный сервис «Мир». Всего в списке 19 программ, в том числе навигаторы, поисковик, почтовая служба, мессенджер, голосовой помощник и сервисы для доступа к соцсетям.

В августе 2023 года в России утвердили дополнительные правила предустановки RuStore. Она осталась обязательной даже при запрете от правообладателей операционных систем, сообщал RT. Норма позволила исключить случаи уклонения от предварительной установки программы, объяснили в кабмине.