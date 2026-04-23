К дачному сезону в Подмосковье и Новой Москве улучшили связь

В десятках сел, деревень и дачных поселков Московской области и Новой Москвы перед началом дачного сезона МТС улучшила мобильную связь. Строительство новых базовых станций охватило малые поселения в 11 округах Подмосковья и Новой Москве, а модернизация проводилась в 25 округах области и 28 поселениях ТиНАО.

По сравнению с прошлым годом количество новых базовых станций в местах дачного отдыха выросло в 3,4 раза, а модернизированных площадок, на которых перераспределили частоты из 3G в LTE, — вдвое. Благодаря этому скорость мобильного интернета выросла в среднем на 20%.

Активнее всего строительные работы велись в Богородском, Пушкинском, Солнечногорском округах, Балашихе и Павловском Посаде. Модернизация в основном затронула северо-восток, север и юго-восток: Королев, Мытищи, Пушкино, Дмитров, Истру, Раменское и Люберцы.

«Мы регулярно расширяем и обновляем сеть, чтобы наши абоненты могли пользоваться такими же качественными услугами связи и привычными сервисами на подмосковных дачах, как и в Москве», — отметил технический директор столичного региона МТС Владислав Медведев.

По его словам, на дачи и в загородные дома на лето уезжают до 15% москвичей.