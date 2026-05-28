Юг и Восток против Запада. В Подмосковье прошел Первый международный форум по безопасности

Создаваемая Россией низкоорбитальная спутниковая система связи может стать альтернативой западным Starlink и OneWeb для стран Глобального Юга и Востока. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу на встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

«Альтернативой для стран Глобального Юга и Востока могло бы стать использование создаваемой Россией низкоорбитальной спутниковой системы», — сказал он.

По словам Шойгу, использование западных спутниковых систем связано с рядом рисков, включая возможность создания неконтролируемых каналов массового вещания на территории других государств. Он отметил, что такие механизмы могут использоваться для дестабилизации социально-политической обстановки в суверенных странах.

Запуск российской низкоорбитальной спутниковой группировки связи «Рассвет», которую рассматривают как отечественный аналог системы Starlink Илона Маска, запланировали на первый квартал 2026 года