«Яндекс» рассказал о мерах защиты своих умных колонок от удаленного взлома

Специалисты службы безопасности компании «Яндекс» не зафиксировали ни одного случая удаленного взлома умных колонок. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе холдинга после появления сообщений о перехвате контроля над гаджетом злоумышленниками.

В компании подчеркнули, что в умных колонках есть несколько уровней защиты от внешнего вмешательства. Речь идет о многоуровневом шифровании передачи данных между аппаратом и облаком, а также управлении колонкой только через подтвержденный аккаунт пользователей.

«„Яндекс“ постоянно совершенствует механизмы защиты аккаунтов — например, внедряет ML-алгоритмы, которые своевременно выявляют подозрительную активность», — заявили в пресс-службе.

В компании добавили, что к выявлению потенциальных уязвимостей и ошибок в работе умных колонок привлекли независимых специалистов, которые получают вознаграждение за проведенную работу. Это дополнительно повысило уровень безопасности устройств.

Об участившихся случаях хакерских взломов умных колонок россиян сообщила пресс-служба Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В своем релизе ведомство ссылалось на рекомендации специалистов компании Kaspersky.

Владельцев устройств призвали внимательно следить за их активностью, при появлении признаков взлома отключать умные колонки и передавать специалистам. На гаджеты каких компаний нацелились хакеры, в релизе не говорилось.