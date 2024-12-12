Итоги года в сотовой связи подвели на пресс-завтраке. Специалисты рассказали о технологических достижениях и социальных проектах.

С начала года объемы потребляемого трафика в Москве и Подмосковье выросли на 10%, а с ноября 2023-го — на 15%. Скорость скачивания в некоторых районах столицы достигла 57 Мбит/с, а средний показатель вырос по сравнению с прошлым годом на 40%.

В этом году специалисты зафиксировали самую длинную беспрерывную кибератаку на клиента сотовой связи — она продлилась девять дней. Это закономерно увеличило спрос на софт, защищающий от интернет-мошенников. Кроме того, москвичи стали больше интересоваться антивирусами для смартфонов.

Выросли продажи гаджетов с большим объемом памяти — их стали покупать в 2,4 раза чаще. Также покупатели теперь больше берут смартфонов в рассрочку и сдают в трейд-ин.

Из самых ярких акций стоит особо отметить две. Во-первых, к 1 сентября в метро Москвы и Санкт-Петербурга обнулили интернет в честь начала нового делового и учебного сезона. Это позволило каждому из абонентов сэкономить минимум 1,5 гигабайта трафика.

Во-вторых, компания «МегаФон» провела соревнования по футболу между командами из детских домов под слоганом «Будущее зависит от тебя». В этом году победила команда из Егорьевска, на пути к триумфу не потерпевшая ни одного поражения и выигравшая путевку в летний лагерь академии московского «Динамо» в Сочи.

В следующем году планируется улучшать качество связи, модернизируя старое оборудование и устанавливая новое. Перемены к лучшему почувствуют жители многих подмосковных городов.