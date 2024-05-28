ИТМО: российские ученые разработали один из самых маленьких в мире нанолазеров

Ученые ИТМО создали один из самых маленьких в мире нанолазеров. Он работает на кристаллах материала перовскита размером не более 200 нанометров. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу университета.

Новое устройство имеет важную особенность: оно будет активизироваться электричеством, а не другим лазером, как это происходит сейчас.

Технология позволяет конструировать более компактную и производительную электронику. Среди возможностей — создание микропикселей в VR-очках, медицинских приборах и оптических чипах.