ИТМО: российские ученые разработали один из самых маленьких в мире нанолазеров

Ученые ИТМО создали один из самых маленьких в мире нанолазеров. Он работает на кристаллах материала перовскита размером не более 200 нанометров. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу университета.

Новое устройство имеет важную особенность: оно будет активизироваться электричеством, а не другим лазером, как это происходит сейчас.

Технология позволяет конструировать более компактную и производительную электронику. Среди возможностей — создание микропикселей в VR-очках, медицинских приборах и оптических чипах.

Ягоды не по карману. Майские морозы лишат россиян фруктов и овощей?

Новый российский коллайдер NICA. Воробьев рассказал Путину и Мирзиееву о развитии ОИЯИ

«Семейный праздник робототехники». В подмосковном Технолицее прошел фестиваль программистов

Протест на короткой дистанции. Что ждет Пашиняна

Фейк: в новых регионах России стали насаждать «цифровое рабство»

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте