IT-специалист Скаржинский: чаще всего перегрев ноутбука случается из-за недостаточно сильной системы охлаждения

IT-специалист Николай Скаржинский в беседе с NEWS.ru назвал наиболее распространенную причину перегрева ноутбука. По его словам, это происходит из-за недостаточно мощной системы охлаждения.
Как уточнил собеседник издания, современные высокопроизводительные процессоры и видеочипы требуют очень сильного охлаждения. Эксперт также призвал не пользоваться устройством в положении лежа, поскольку таким образом может закрываться отверстие выдува воздуха.
Пользователи, которые не продувают свои ноутбуки сжатым воздухом, со временем сталкиваются с тем, что отсеки устройства забиваются пылью, а затем и перегреваются, пояснил Скаржинский.
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