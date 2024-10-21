IT-специалист Скаржинский: чаще всего перегрев ноутбука случается из-за недостаточно сильной системы охлаждения

IT-специалист Николай Скаржинский в беседе с NEWS.ru назвал наиболее распространенную причину перегрева ноутбука. По его словам, это происходит из-за недостаточно мощной системы охлаждения.

Как уточнил собеседник издания, современные высокопроизводительные процессоры и видеочипы требуют очень сильного охлаждения. Эксперт также призвал не пользоваться устройством в положении лежа, поскольку таким образом может закрываться отверстие выдува воздуха.

Пользователи, которые не продувают свои ноутбуки сжатым воздухом, со временем сталкиваются с тем, что отсеки устройства забиваются пылью, а затем и перегреваются, пояснил Скаржинский.