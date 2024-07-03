IT-специалист Голицына рассказала, что чехлы приводят к перегреву телефона летом

Летом лучше не носить телефон в чехле, это способствует его перегреву. Об этом KP.RU рассказала IT-специалист Наталья Голицына.

Она объяснила, что в случае, если гаджет все время перегревается, со временем он может выйти из строя. В лучшем случае, смартфон просто прослужит меньше.

Голицына посоветовала меньше пользоваться устройством в жару, а обычный чехол заменить на модель с охлаждающим элементом. Кроме того, нельзя бросать телефон под лучами солнца.

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