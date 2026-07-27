IT-эксперт Зыков предупредил о риске утечки данных из чатов с ИИ

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков посоветовал не загружать конфиденциальные данные в нейросети, потому что они могут стать публичными, сообщает « Ридус ».

Зыков предупредил, что любую конфиденциальную информацию не стоит передавать нейросетям. По его словам, при загрузке документы отправляются на серверы владельца ИИ, а затем могут использоваться для обучения алгоритмов.

«Любая конфиденциальная информация после попадания в чат с ИИ может стать публичной. Этого можно избежать, развернув открытый код таких нейросетей на своем сервере», — сказал Зыков.

Он добавил, что риск прямых утечек сейчас минимален, но пользователь сам может случайно открыть переписку.