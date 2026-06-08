IT-эксперт Зыков предостерег от резкого охлаждения перегретого смартфона

Главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков рассказал RT , что в случае перегрева смартфон следует поместить в тени и дать ему остыть. По его словам, резкие перепады температуры могут нанести вред устройству.

«Нельзя резко охлаждать. Например, класть в холодильник или морозильник. Иначе внутри появится конденсат, что может привести к замыканию и выходу устройства из строя», — пояснил эксперт.

Также Зыков подчеркнул, что не стоит ставить телефон на зарядку, когда он нагрет. Это связано с тем, что во время зарядки смартфон также нагревается, и перегрев может привести к отключению устройства.

Кроме того, эксперт рекомендовал не оставлять смартфон на солнце и не убирать его в карманы одежды.