IT-эксперт Воронин назвал снижение скорости интернета возможным признаком взлома Wi-Fi
Снижение скорости интернета может свидетельствовать о несанкционированном подключении к домашнему Wi-Fi. Об этом сообщил замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ имени М. В. Ломоносова Тимофей Воронин в беседе с RT.
Специалист рекомендовал следить за подключенными устройствами через интерфейс панели управления роутера, доступный либо через веб-браузер, либо специализированное мобильное приложение. Если вдруг среди списка пользователей появятся неизвестные устройства, лучше сразу изменить пароль на новый, более надежный и сложный.
Соблюдение этих мер поможет защитить личные данные и избежать падения скорости интернета из-за несанкционированных подключений, добавил aif.ru.