IT-эксперт Воронин назвал снижение скорости интернета возможным признаком взлома Wi-Fi

Снижение скорости интернета может свидетельствовать о несанкционированном подключении к домашнему Wi-Fi. Об этом сообщил замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ имени М. В. Ломоносова Тимофей Воронин в беседе с RT.